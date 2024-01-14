Человечество предупредили о пандемии «Болезни X»

Пандемия «Болезни Х» станет одной из тем экономического форума в Давосе

Мир готовится к новой пандемии «Болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19. Об этом говорится на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum).

Обсуждение новой загадочной болезни включено в повестку форума в Давосе, который пройдет в швейцарском городе с 15 по 19 января 2024 года. На совещании будут рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Также отмечается, что Центр здравоохранения и медицины ВЭФ стремится улучшить результаты в области здравоохранения во всем мире, в том числе путем сокращения гендерного разрыва в данной сфере.

Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми.