В США рассказали о разочаровании Байдена в Нетаньяху

Axios: Нетаньяху разочаровывает Байдена нежеланием внимать просьбам США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разочаровывает президента США Джо Байдена нежеланием внимать просьбам Вашингтона относительно боевых действий в секторе Газа. Об этом рассказало издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам одного из них, терпение Байдена уже на исходе. «Ситуация плохая, мы застряли», — пожаловался он.

Отмечается, что израильская сторона не соглашается предоставить доступ правительству Палестины к замороженным налоговым доходам, от которых зависит финансирование его работы. Помимо этого, Вашингтон также призывает Тель-Авив поддержать доставку грузов с гуманитарной помощью в Газу.

Ранее Axios сообщило, что телефонный диалог Байдена с Нетаньяху по вопросу возобновления финансирования сектора Газа в рамках Палестинской национальной администрации стал для главы США одним из самых сложных и напряженных.