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11:36, 29 декабря 2023Мир

Стало известно о «самом сложном разговоре» для Байдена по Палестине

Axios: диалог с Нетаньяху по Палестине стал для Байдена одним из сложнейших

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Телефонный диалог, который произошел между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возобновления финансирования сектора Газа в рамках Палестинской национальной администрации, стал для американского лидера одним из самых сложнейших и напряженных. Об этом со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщает Axios.

«Эта часть субботнего звонка двух лидеров стала одной из самых сложных и фрустрирующих бесед, которые Байден вел с Нетаньяху с начала войны в Газе. Это признак растущего напряжения между Байденом и Нетаньяху [по тематике палестинского конфликта]», — говорится в публикации.

По данным источников, Нетаньяху отказался от идеи передачи Норвегии средств для палестинской администрации и заявил, что не будет восстанавливать финансирование сектора Газа в полном объеме. Байден дал отпор Нетаньяху и после нескольких минут дискуссии положил трубку со словами «разговор окончен».

Ранее источники в Белом доме сообщали, что Байден хочет перехода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к более точечной борьбе в секторе Газа через три недели, взамен предлагая Тель-Авиву «надежную общественную поддержку». Американские официальные лица также подчеркнули, что предположение министра обороны Израиля Йоава Галанта о близком переходе ЦАХАЛ к этапу более низкой интенсивности в северной части анклава обнадеживает, однако они признают, что операция в Газе по-прежнему будет очень трудной.

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      Виктория Кондратьева
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