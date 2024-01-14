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13:47, 14 января 2024Россия

Российские военные уничтожили САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ

Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 в зоне СВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом отчиталось Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о боестолкновениях на донецком направлении. Там подразделения южной группировки войск, авиация и артиллерия отразили три атаки в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражение живой силе и технике ВСУ нанесли в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны России, помимо немецкой САУ, ВСУ потеряли две американские артиллерийские системы М777, САУ «Krab» польского производства, АS-90 производства Великобритании, самоходную пушку «Dana» чешского производства, американское орудие М119 и три гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне СВО уничтожили еще 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Кроме того, средства ПВО России перехватили еще 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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      Алина Черненко
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