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10:50, 14 января 2024Мир

Шольц сохранил систему пневмопочты из боязни российских шпионов

SZ: канцлер Германии Шольц сохранил пневмопочту из боязни российских шпионов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц сохранил устаревшую систему пневмопочты из боязни российских шпионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

В материале говорится, что сеть пневмопочты, протяженность которой составляет около 1,3 километра, соединяет Шольца с главами департаментов и другими сотрудниками. В месяц через нее проходят тысячи отправлений.

Издание уточняет, что обычно это срочные сообщения, которые нельзя пересылать в электронном виде или через курьера, потому что они носят конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии отказался выйти к бастующим фермерам во время демонстрации напротив вагоноремонтного завода в Бранденбурге. Из-за этого выступать перед людьми пришлось его коллеге по Социал-демократической партии Германии Дитмару Войдке.

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      Алина Черненко
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