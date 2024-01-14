Шольц сохранил систему пневмопочты из боязни российских шпионов

SZ: канцлер Германии Шольц сохранил пневмопочту из боязни российских шпионов

Канцлер Германии Олаф Шольц сохранил устаревшую систему пневмопочты из боязни российских шпионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

В материале говорится, что сеть пневмопочты, протяженность которой составляет около 1,3 километра, соединяет Шольца с главами департаментов и другими сотрудниками. В месяц через нее проходят тысячи отправлений.

Издание уточняет, что обычно это срочные сообщения, которые нельзя пересылать в электронном виде или через курьера, потому что они носят конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии отказался выйти к бастующим фермерам во время демонстрации напротив вагоноремонтного завода в Бранденбурге. Из-за этого выступать перед людьми пришлось его коллеге по Социал-демократической партии Германии Дитмару Войдке.