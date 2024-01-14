Стала известна дата прибытия делегации США на Тайвань

Американский институт на Тайване: делегация США прибудет на остров 14 января

Делегация США в составе бывшего замглавы госдепа Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли прибудет на Тайвань 14 января. Дату визита бывших высокопоставленных американских чиновников в Тайбэй назвали в Американском институте на Тайване, которое де-факто является посольством США на острове.

В заявлении на официальном сайте института также говорится, что 15 января представители американской делегации встретятся с рядом ведущих политических деятелей Тайваня и передадут поздравления от лица американского народа в связи с успешными выборами.

Ранее стало известно, что представитель Министерства иностранных дел Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване. По его словам, тайваньский вопрос является внутренним делом КНР.

