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05:33, 15 января 2024Бывший СССР

В Минобороны рассказали о рекорде при уничтожении украинской БМП

Минобороны: десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тысячи метров

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Подразделению костромских десантников удалось уничтожить украинский БМП с рекордных 7,8 тысячи метров. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Минобороны.

Такого результата удалось добиться благодаря применению новых прицелов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Уточняется, что десантники действовали на артемовском направлении.

Как рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», увеличить дальность стрельбы удалось также после установки тепловизоров, в зависимости от типа ракет их можно запускать на расстояние до 10 километров.

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      Марина Совина
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