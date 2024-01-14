В Минобороны рассказали о рекорде при уничтожении украинской БМП

Минобороны: десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тысячи метров

Подразделению костромских десантников удалось уничтожить украинский БМП с рекордных 7,8 тысячи метров. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Минобороны.

Такого результата удалось добиться благодаря применению новых прицелов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Уточняется, что десантники действовали на артемовском направлении.

Как рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», увеличить дальность стрельбы удалось также после установки тепловизоров, в зависимости от типа ракет их можно запускать на расстояние до 10 километров.