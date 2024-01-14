В Москве наградили военных за уничтожение Leopard 2 и Challenger

В Москве наградили военных за подбитые в зоне СВО танки Leopard 2 и Challenger

В Центральном Доме Российской Армии в Москве наградили военнослужащих, уничтоживших в зоне СВО танки Leopard 2 и Challenger. Об этом сообщают «Известия».

Сертификаты на 500 тысяч рублей получили четыре военнослужащих войск ВДВ, которые уничтожили машины иностранного производства осенью прошлого года на запорожском направлении.

По словам бойцов, они просто «выполняли свою боевую задачу — не допустили прорыва противника к передовым позициям РС РФ». Десантники отметили, что специально не выслеживали иностранные танки, но когда их обнаружили, то устроили им «теплый прием».