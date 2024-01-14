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12:54, 14 января 2024Мир

В России обвинили США в создании опасного военного биопроекта

Вице-спикер Госдумы Яровая обвинила Пентагон в создании военного биопроекта

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Пентагон в создании опасного военного биопроекта. Таким образом она прокомментировала сообщение об обсуждении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ, World Economic Forum) «болезни X», которая может быть во много раз опаснее, чем COVID-19, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Яровой, результаты парламентского расследования деятельности военных биолабораторий США на Украине подтвердили тот факт, что ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать прежде всего внутри опасного военного биопроекта Пентагона.

Яровая также сообщила, что 18 января межфракционная рабочая группа по вопросам биологической безопасности обсудит на заседании рекомендации по улучшению системы биологической безопасности.

Ранее на сайте ВЭФ появилось сообщение о том, что всему миру надо готовиться к новой пандемии. Участие в диалоге должны принять главы ВОЗ, а также член исполнительного комитета ВЭФ в Женеве Шьям Бишен.

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      Алина Черненко
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