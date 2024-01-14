Мария Захарова призвала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз американского лидера Джо Байдена. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

«Байден перешел к угрозам в адрес американских граждан: "Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это"», — процитировала представитель МИД России слова президента США.

Захарова рекомендовала американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других штатах. «После аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 в адрес России через полгода был взорван газопровод "Северный Поток"», — заключила она.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Выделение финансирования блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у администрации Байдена сперва разобраться с миграционным кризисом и ситуацией на границе, а потом уже решать судьбу денег для Украины.