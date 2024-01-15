Женщину 12 лет продержали в тюрьме без суда

People: мексиканку 12 лет продержали в тюрьме без суда по обвинению в похищении

В Мексике на свободу вышла 45-летняя женщина, которую арестовали по обвинению в похищении и без суда продержали 12 лет в тюрьме. Об этом сообщает People.

Веронику Разо Касалес задержали на улице около ее дома в Мехико летом 2011 года. Арест производили некие люди в штатском, на глазах у ее матери и двоих детей. Вместе с женщиной был задержан и ее брат Эрик. Сотрудники силовых структур, которые не предъявили удостоверений личности, обвинили мексиканку в похищении некоего человека. С тех пор она находилась под стражей, однако суд над ней так и не состоялся.

Касалес утверждает, что через несколько часов после задержания ее подвергли сексуальному насилию и пыткам электричеством. «Когда я оказалась в тюрьме, меня пытали и насиловали. Я не могла увидеться с семьей, потому что они отменили свидания в первые три месяца, — рассказала женщина. — Поэтому я впала в очень глубокую депрессию».

На протяжении 12 лет семья пыталась добиться освобождения Касалес и ее брата, однако безрезультатно. Об аресте родственников говорилось в специальном докладе ООН в 2021 году. Там, в частности, упоминается, что мексиканку «били по животу и ягодицам и постоянно оскорбляли, пытаясь сломить ее волю».

В начале января с Касалес были сняты все обвинения. «Мою жизнь разорвали на куски, а все мои мечты разрушили», — заявила она после выхода на свободу. Брат мексиканки, который также подвергался пыткам в заключении, был освобожден в 2022-м. Пока неизвестно, будут ли родственники добиваться компенсации за годы ее содержания за решеткой и насилие со стороны полиции.

По данным NBC News, четверо из десяти задержанных в Мексике содержатся в тюрьме длительное время без предъявления обвинений. В стране действует система превентивного ареста, которая позволяет задерживать подозреваемых на длительные сроки без суда.

Ранее в США суд постановил выплатить 25 миллионов долларов невинно осужденному мужчине, который отсидел в тюрьме 44 года. Ронни Лонг, которому сейчас 68 лет, был осужден на два пожизненных заключения в 1976 году.