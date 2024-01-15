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20:39, 15 января 2024Наука и техника

Раскрыт механизм хронических инфекционных заболеваний

«Известия»: раскрыт механизм хронических инфекций

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российские ученые из Первого МГМУ и Института вычислительной математики РАН совместно с испанскими коллегами раскрыли механизм перехода острой вирусной инфекции в хроническое заболевание, как это происходит с ВИЧ и другими вирусами. Об этом сообщают «Известия».

Исследователи установили, в каких случаях патогенный вирус быстро уничтожается иммунными клетками и когда заболевание переходит в хроническую форму и длится годами. В ходе экспериментов использовались мыши, которых заражали вирусом лимфоцитарного хориоменингита. Этот патоген по поведению напоминает ВИЧ, поражает оболочки головного мозга и вызывает такие симптомы, как вялость, повышенная температура и затрудненное дыхание.

Чтобы отследить течение заболевания, специалисты наблюдали за иммунным процессом в селезенке, сравнивая активность генов в клетках органа у зараженных и здоровых мышей. Было выявлено около 3000 генов, активность которых отличалась при острой и хронической инфекции.

Также при острой инфекции были замечены две волны выработки интерферона первого типа, которые наблюдались через два и пять дней после заражения, а при хронической только одна волна — на следующий день. Когда вирусная нагрузка оказывалась слишком высокой, макрофаги CD169+, играющие ключевую роль в иммунной защите и отвечающие за вторую волну, преждевременно разрушались T-киллерами и иммунитет не справлялся с вирусом. Из-за этого инфекция становилась хронической.

По словам авторов, обнаруженную особенность можно использовать при разработке комбинированной иммунотерапии для лечения хронических вирусных инфекций.

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      Александр Еникеев
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