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20:41, 15 января 2024Экономика

Московский суд запретил вакансии «только для славян»

Дорогомиловский суд Москвы признал вакансии «только для славян» дискриминацией

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Объявления о работе, в которых содержится пометка «только для славян», являются дискриминацией, что запрещено российским законодательством. Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Он рассмотрел три публикации вакансий, в которых приглашали на работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Самое свежее из объявлений было размещено в декабре 2022 года.

Статья 136 Уголовного кодекса РФ запрещает дискриминацию гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также других факторов лицом с использованием своего служебного положения. Максимальное наказание за такое преступление — пять лет лишения свободы.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал, что общепит испытывает дефицит работников из-за проблем и препятствий в миграционном законодательстве. По его словам, многочисленные препятствия, с которыми сталкиваются квалифицированные специалисты, приводят к тому, что в рестораны приходится нанимать работников, не знающих русского языка.

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      Платон Щукин
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