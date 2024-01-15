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14:55, 15 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали чистить коврик в прихожей уксусом

Эксперты посоветовали чистить ковер раствором уксуса и средства для мытья посуды

Фото: Juliana Romão / Unsplash

Стандартная чистка ковра в прихожей не всегда спасает от загрязнений, поэтому эксперты призывают чистить его раствором уксуса, сообщает «БелНовости».

Предлагается сделать раствор, содержащий столовый уксус, соду и средство для мытья посуды. Раствор эффективно борется с запахами, грязью, а также прекрасно дезинфицирует поверхности.

Для его приготовления достаточно взять всего столовую ложку белого уксуса, чайную ложку соды, и смешать их с чайной ложкой средства для мытья посуды. Получившуюся массу следует залить стаканом чистой теплой воды.

В результате образуется обильная пена, которую надо равномерно распределить по ковру. Затем ворс следует почистить губкой или тряпкой, а в конце протереть ковер влажным полотенцем.

Ранее эксперт Анастасия Коврижных посоветовала растить рассаду на туалетной бумаге вместо грунта. Для засевания необходим раствор 30 граммов соли, разведенных в литре воды.

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      Мария Черкасова
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