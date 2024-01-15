Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:17, 15 января 2024Среда обитания

Назван неожиданный способ применения туалетной бумаги

Агроном Коврижных: вырастить рассаду можно на туалетной бумаге

Фото: Colourblind Kevin / Unsplash

Вырастить рассаду без грунта можно на туалетной бумаге. Неожиданный способ применения этого изделия назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Сеять семена на туалетную бумагу можно двумя способами: рулоном и в контейнере. Эксперт подчеркнула, что бумага должна быть без аромата, а пустые семена нужно отделить перед посадкой. Для этого 30 граммов соли необходимо развести в литре воды, а затем засыпать семена в раствор и размешать. Негодные семена всплывут на поверхность через несколько минут. Оставшиеся нужно удалить из жидкости и просушить.

В случае с рулоном из бумаги нарезают ленты до 40 сантиметров в длину, а из прозрачной пленки — полоски по размеру бумаги. На пленку нужно положить бумагу и увлажнить из пульверизатора. Затем следует расположить семя на расстоянии двух сантиметров от края ленты и одного сантиметра от ее верха. Семена высеивают в ряд на расстоянии двух-трех сантиметров друг от друга. После посева нужно накрыть другой бумажной лентой и пленкой, а затем скрутить в неплотный рулон. Рулон помещают в емкость с водой семенами кверху, рассада должна находиться в теплом и светлом месте.

Материалы по теме:
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы. Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы.Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
12 сентября 2023

При посеве в контейнере на его дно нужно постелить шесть-семь слоев бумаги, а затем увлажнить ее из пульверизатора. После семена необходимо разложить на расстоянии трех сантиметров друг от друга и накрыть их двумя слоями бумаги, которую также следует увлажнить. Получившуюся конструкцию накрывают пленкой и убирают в светлое теплое место. При этом бумага, заменяющая грунт, всегда должна оставаться влажной. Периодически емкость нужно открывать на час для проветривания. Пленку необходимо убрать с появлением ростков.

Ранее Коврижных посоветовала дачникам подкармливать рассаду валидолом. По ее словам, это поможет защитить растения от черных мушек, грибных комариков и других насекомых-вредителей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      Семье живого мужчины сообщили о его кончине и выдали прах

      Впервые реконструирован геном миксины

      В самолет с россиянами на борту дважды ударила молния во время полета

      Минобороны Германии объяснило сообщения о «секретном плане» войны НАТО и России

      Суд отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной

      В Госдуме напомнили россиянам о выплате на детей

      Российской фирме разрешили купить производителей прокладок и подгузников

      Половина украинских беженцев не нашли работу в Европе

      Найдена часть не выходивших на связь сотрудников сгоревшего склада Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости