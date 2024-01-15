ФСИН опровергла сообщения об отключении отопления в российских колониях

ФСИН опровергла информацию об отсутствии отопления в российских колониях

Сообщения о том, что в российских исправительных колониях отключают отопление, чтобы заключенные отправлялись на специальную военную операцию (СВО) на Украине, оказались недостоверными, комментарий по ситуации дала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Информация появилась в Telegram-канале BILD на русском. Журналистка и основательница фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольга Романова (внесена в реестр иноагентов) заявила, что, отключив отопление в тюрьмах, власти хотят мотивировать заключенных заключать контракты с Министерством обороны и отправляться на СВО. «По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре (...) Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми», — заявила она.

ФСИН отреагировала на сообщения, назвав их ложными. «Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети интернет информация о якобы отключениях отопления в местах лишения свободы не соответствует действительности», — указала служба. Отмечается, что все учреждения УИС работают в штатном режиме, с соблюдением предусмотренных законодательством температурных норм. Сбоев и аварий нигде не происходило, заверили во ФСИН.

В свою очередь, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников указал, что в ОНК не зафиксировали случаев полного отключения теплоснабжения в исправительных учреждениях России с начала зимы, имеют место лишь незначительные перебои с подачей тепла. По его словам, в некоторых колониях, преимущественно женских, снижалась температура, но неполадки старались как можно быстрее устранить.

Информация об отключении отопления в местах лишения свободы получила распространение в российских СМИ, при этом издания и агентства выпускали материалы с опровержением этих данных — ТАСС, RT, «Коммерсантъ», aif.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».