Институт философии РАН призвали проверить на патриотизм

Вдова философа Зиновьева Ольга предложила проверить ИФ РАН на патриотизм

Вдова известного советского и российского философа Александра Зиновьева Ольга, руководитель Международного научно-образовательного центра имени Зиновьева, призвала проверить Институт философии (ИФ) Российской академии наук (РАН) на патриотизм. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции ТАСС.

Общественница в ходе выступления обратилась к российским «военнослужащим, офицерам и всем, для кого святы такие слова, как верность, отечество, честь». Зиновьева заявила, что, по ее мнению, ИФ РАН по состоянию на 2023 год является «страшным гнойником и последним прибежищем негодяев, предателей, иноагентов и русофобов».

По словам общественницы, философы РАН сводят счеты с патриотами, выпускают русофобские публикации, а также нарушают кодекс профессиональной этики. «Растоптан кодекс этики служебной деятельности! (...) Он превратился в циничную декларацию для оборотней в академических мантиях», — заявила она.

Зиновьева отметила, что она собрала доказательства против ИФ РАН и выразила готовность поделиться ими со Следственным Комитетом.

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Нападки на ИФ РАН начались после увольнения философа Анатолия Черняева. Его увольнение пытались объявить как выпад против сторонников спецоперации, однако врио главы Института Абдусалам Гусейнов опроверг эти обвинения. В разговоре с изданием «Подъем» он сообщил, что Черняев уволился сам «и с большой охотой», так как запланировал запустить собственный «вселенский проект, как в мировоззренческом плане сделать счастливее Россию».