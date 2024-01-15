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15:05, 15 января 2024Экономика

Искусственный интеллект обвинили в усугублении глобальной проблемы

МВФ: развитие ИИ грозит сокращением до 40 % рабочих мест и ростом неравенства

Фото: Unsplash

Международный валютный фонд (МВФ) обвинил технологии искусственного интеллекта (ИИ) в усугублении глобальной проблемы неравенства доходов. Об этом говорится в публикации на сайте организации.

По мнению экспертов МВФ, потенциальное влияние развития ИИ на мировой рынок труда так велико, что может затронуть до 40 процентов всех рабочих мест на планете. При этом страны с высокими средними доходами населения рискуют столкнуться с гораздо большим сокращением (60 процентов рабочих мест), чем развивающиеся рынки (40 процентов) и государства с низкими доходами (26 процентов).

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала политиков бороться с этой тенденцией и не допустить дальнейшего разрастания угрозы социальной напряженности. «Мы находимся на пороге технологической революции, которая может дать толчок производительности, стимулировать глобальный рост и повысить доходы во всем мире. Однако это также может затронуть рабочие места и углубить неравенство», — заявила она.

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МВФ также отметил, что развитие ИИ может повлиять на неравенство в доходах внутри стран. В отчете сказано, что работники, которые получат доступ к преимуществам новой технологии, смогут повысить свою производительность труда и зарплату, в то время как остальные рискуют еще больше отстать.

Ранее совместное исследование «Яков и Партнеры» и Яндекса «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы» показало, что каждая пятая крупная российская компания начала использовать в работе генеративный искусственный интеллект. Из них 12 процентов уже определили приоритетные функции и сценарии для внедрения технологии, а еще треть (около 27 процентов) — проводит точечные эксперименты. Все компании, которые применяют генеративный ИИ, пользуются решениями от OpenAI (GPT-4, GPT-3.5).

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