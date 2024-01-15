Израиль сообщил о завершении интенсивных боев на севере Газы

Минобороны Израиля заявило о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Галанта, в начале боевых действий в Минобороны обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных боев в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился, уточнил министр.

Также глава Минобороны анонсировал скорое завершение интенсивных боев на юге сектора Газа.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.