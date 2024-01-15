Кравцов назвал долю российских школ со второй сменой

Кравцов: вторая смена осталась в 15 процентах российских школ

Вторая смена осталась в 15 процентах российских школ. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время доклада президенту России Владимиру Путину.

«На сегодняшний день порядка 15 процентов — вторая смена», — сказал глава Минпросвещения. Также он напомнил, что третья смена в школах полностью ликвидирована. По его словам, это стало возможным с помощью программы строительства новых школ.

Ранее Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российские школы вернутся уроки труда. «Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "Труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — пояснил министр.