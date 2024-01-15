Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 15 января 2024Россия

Кравцов назвал долю российских школ со второй сменой

Кравцов: вторая смена осталась в 15 процентах российских школ

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Вторая смена осталась в 15 процентах российских школ. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время доклада президенту России Владимиру Путину.

«На сегодняшний день порядка 15 процентов — вторая смена», — сказал глава Минпросвещения. Также он напомнил, что третья смена в школах полностью ликвидирована. По его словам, это стало возможным с помощью программы строительства новых школ.

Ранее Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российские школы вернутся уроки труда. «Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "Труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — пояснил министр.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      В США заявили о прекращении существования Украины как государства

      Названы лучшие кинопроекты 2023 года

      Регина Тодоренко показала лицо без косметики

      Стало известно о большом числе желающих сменить работу в 2024 году россиян

      ЦБ рассказал о рисках от комиссий банков при льготной ипотеке

      Тайвань обвинил Китай в подкупе отказавшейся от отношений с островом страны АТР

      Космический грузовик «Тяньчжоу-7» установили на стартовую площадку

      Эксперты призвали привязать лимон к кухонному крану

      Кравцов назвал долю российских школ со второй сменой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости