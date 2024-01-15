Кудрявцева раскритиковала журналистов за публикации о ней

Телеведущая Кудрявцева раскритиковала желтую прессу за публикации о ней

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о желтой прессе. В Telegram-канале она раскритиковала журналистов за публикации о ней.

Телеведущая опубликовала ссылку на публикацию с заголовком: «"Я мысленно ее уволила": Кудрявцева после разрыва с мужем заявила, что ее предала визажист».

«Я вот все думаю, что они там курят? (...) Редиски штопаные», — отреагировала она на эту новость.

Ранее Кудрявцева опубликовала пост, в котором рассказала о своем визажисте. «Я ее очень люблю, но каждый раз мысленно увольняю. Не было ни одной съемки! Ни одной, чтоб она не опоздала», — пожаловалась телеведущая.

Перед этим Кудрявцева объявила о расставании с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым после десяти лет брака. Она попросила СМИ не обращаться к ней за комментариями.