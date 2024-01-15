Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины

УФСБ: студент из Кургана сел на 5 лет за работу на спецслужбы Украины

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы 20-летнего студента из Кургана, которого завербовали спецслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Молодой человек признан виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Его отправят в колонию общего режима.

По данным УФСБ, российский студент получал инструкции от украинской разведки и собирал данные о дислокации воинских подразделений. Также он планировал совершение диверсий на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространял проукраинскую пропаганду в интернете.

12 января сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за работу на спецслужбы Польши. Задержанный передавал информацию о работе объекта иностранным спецслужбам, рассчитывая на помощь при выезде за границу на постоянное место жительства. Возбуждено уголовное дело.