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10:38, 15 января 2024Силовые структуры

Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины

УФСБ: студент из Кургана сел на 5 лет за работу на спецслужбы Украины

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы 20-летнего студента из Кургана, которого завербовали спецслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Молодой человек признан виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Его отправят в колонию общего режима.

По данным УФСБ, российский студент получал инструкции от украинской разведки и собирал данные о дислокации воинских подразделений. Также он планировал совершение диверсий на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространял проукраинскую пропаганду в интернете.

12 января сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за работу на спецслужбы Польши. Задержанный передавал информацию о работе объекта иностранным спецслужбам, рассчитывая на помощь при выезде за границу на постоянное место жительства. Возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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