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08:13, 15 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о резком потеплении

Метеоролог Вильфанд: с понедельника в Москву придет резкое потепление

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С понедельника, 15 января, в Москве начнется резкое потепление. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам метеоролога, в ближайшие два дня резких и сильных морозов, которые наблюдались в выходные, не будет. При этом температура в городе будет находиться в пределах климатической нормы или чуть превышать ее. Вильфанд отметил, что в понедельник днем столбики термометров поднимутся до одного-трех градусов ниже нуля — это более чем на 20 градусов выше, чем в минувшие выходные. В ночь на вторник температура будет колебаться от минус двух до минус четырех градусов, а днем составит те же минус один-три градуса Цельсия. Помимо этого, 15 и 16 января в столичный регионе придут небольшие снегопады. Эксперт рассказал, что за эти два дня высота сугробов увеличится на три-четыре сантиметра.

Затем, начиная с середины недели, в Москве ожидаются резкие колебания температуры. Так, Вильфанд предупредил, что в ночь на среду резко похолодает до минус 15 градусов, при этом днем будет теплее — 8-10 градусов ниже нуля. Однако в четверг столбики термометров вновь начнут повышаться: ночью ожидаются минус 10 градусов, а днем — около одного-трех градусов ниже нуля.

Днем ранее москвичей предупредили об обильном снегопаде, который будет идти почти всю предстоящую неделю, с 15-го по 21 января.

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      Полина Кислицына
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