Москвичей предупредили об обильном продолжительном снегопаде

Синоптик Тишковец: в середине января на Москву обрушится обильный снегопад

На Москву обрушится обильный снегопад, который будет идти почти неделю, с 15-го по 21 января. Об этом со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщает РЕН-ТВ в своем Telegram-канале.

В этот период января Тишковец прогнозирует выпадение от 30 до 40 процентов от месячной нормы осадков. Наиболее снежными днями, предположительно, станут четверг и пятница. В выходные же дни снег будет идти в столице лишь местами. Похолодания при этом не произойдет — москвичей ждет мягкая зимняя погода, подчеркнул специалист «Фобоса».

Ранее синоптик спрогнозировал окончание периода аномального холода в столице. По его словам, ночь на 14 января стала завершительной в затянувшемся периоде сильных морозов.