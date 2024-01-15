На Украине захотели более динамичных отношений с Китаем

Глава МИД Кулеба: Украина хотела бы более динамичных отношений с Китаем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином. Об этом он сообщил в беседе с польским журналом Uklad Sil.

По его словам, Китай может сыграть роль в урегулировании украинского конфликта. «Мы считаем, что [Китай] является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что КНР не участвует в переговорах по «формуле мира». На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Ермак подчеркнул, что для Украины важно, чтобы ее союзники участвовали в этом диалоге. Он уточнил, что Киев приглашал Пекин присоединиться к обсуждениям.