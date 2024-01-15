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23:11, 15 января 2024Мир

ООН оценила напряженность в Красном море

Генсек ООН Гутерриш: напряженность в Красном море находится на высоком уровне
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля. Также Гутерриш сообщил о «серьезной обеспокоенности из-за ежедневных перестрелок» на границе Израиля и Ливана.

Гутерриш заявил, что это может спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном. По его словам, это окажет значительное влияние на региональную стабильность.

Ранее Гутерриш заявил, что палестино-израильский конфликт выходит за пределы региона. Гутерриш указал, что огонь ежедневно ведется между Израилем и Ливаном, а случаи ракетных атак на торговые суда в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» могут негативно отразиться на глобальных цепочках поставок.

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      Марина Совина
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