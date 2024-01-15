Пассажир дал пощечину пилоту из-за задержки рейса и попал на видео

Hindustan Times: пассажир IndiGo напал на пилота из-за задержки рейса Дели — Гоа

Пассажир индийской авиакомпании IndiGo напал на пилота из-за задержки рейса из Дели в Гоа. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter), на него обратило внимание издание Hindustan Times.

На размещенных в сети кадрах дебошир в желтой толстовке подбегает к пилоту, который вышел к пассажирам, чтобы объявить о задержке рейса, и дает ему пощечину. Пока стюардессы пытаются остановить нарушителя порядка, он кричит: «Не хочешь управлять самолетом — не летай!» В конце ролика одному из пассажиров удается успокоить разгневанного попутчика.

Видео вызвало гнев пользователей соцсети, которые пожелали, чтобы напавшего на пилота путешественника наказали.

«Я хочу, чтобы этого пассажира внесли в черный список навсегда», «Такое хулиганское и агрессивное поведение абсолютно неприемлемо. Он представляет собой опасность для окружающих. Надеюсь, этот пассажир никогда больше не полетит. Стыдно!», «Арестуйте этого человека и внесите его в черный список. Опубликуйте его фотографию, чтобы люди знали о его скверном поведении на публике», — написали недовольные юзеры.

По данным источника, дебошира задержали после того, как авиакомпания IndiGo подала на него жалобу. Кроме того, перевозчик сформировал внутренний комитет для рассмотрения инцидента. Сообщается, что нештатная ситуация произошла на фоне массовых сбоев в выполнении полетов в Северной и Центральной Индии из-за плохой погоды.