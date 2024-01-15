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06:38, 15 января 2024Россия

В Совфеде ответили на заявление Швейцарии о переговорах по Украине

Пушков призвал Запад признать очевидное в вопросе урегулирования на Украине
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы швейцарского дипведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков ответил на заявление Швейцарии о переговорах по Украине и подчеркнул, что страна признала то, что не признать невозможно». «Причина в том, что на Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса», — отметил сенатор.

Представитель Совфеда добавил, что обычный здравый смысл производит на Западе «эффект разорвавшейся бомбы». По его мнению, дискуссии вокруг украинской формулы мира являются лишь «имитацией поисков решения».

14 января на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе Кассис призвал включить Россию в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — отметил он.

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      Марина Совина
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