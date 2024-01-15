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16:44, 15 января 2024Интернет и СМИ

Раскрыто самое просматриваемое видео на крупнейшем в России видеоресурсе

Пользователи «VK Видео» посмотрели 1500 эксклюзивных шоу и проектов в 2023 году

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

В 2023 году на крупнейшем в России видеоресурсе «VK Видео» вышло 1500 эксклюзивных шоу и проектов, в том числе 95 новых блогерских шоу и 25 оригинальных проектов площадки. Соответствующая информация раскрыта в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, самым просматриваемым стало шоу «Кстати», его выпуски набрали 240 миллионов просмотров. Наиболее популярными блогерами оказались Влад А4, Ида Галич, Артемий Лебедев и Кукояки. Больше всего по времени пользователи смотрели Азамата Мусагалиева и «Импроком».

В прошлом году на «VK Видео» можно было посмотреть соревнования по футболу, хоккею, бадминтону, водному поло, настольному теннису, горнолыжному и велосипедному спорту. В течение года каждый месяц выходило 700 прямых трансляций спортивных событий. Кроме соревнований зрители могли увидеть конференции и интервью со спортсменами. На платформе прошел финал четвертого сезона Winline Медийной футбольной лиги, он набрал 5,3 миллиона просмотров.

Известно, что в 2024 году на «VK Видео» состоится премьера цикла документальных фильмов об известных российских игровых студиях и разработчиках мобильных игр — «Серьезные игры». Также зрители смогут увидеть проект «Одна безумная история», рассказывающий о необычных событиях в истории. Наконец, платформа анонсировала новое автошоу «Дабуч» с тремя блогерами: Эриком Давидычем, Кириллом Варпачом и Александром Булкиным.

«VK Видео» — российская видеоплатформа. По данным Mediascope, ежемесячно аудитория площадки составляет 67,9 миллиона человек. С начала 2023 года общее время, которое зрители проводят на ней за просмотром контента, выросло на 35 процентов.

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      Варвара Кошечкина
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