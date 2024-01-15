Россиянин из деревни стал моделью на показе Prada

Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada

Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил продюсер и дизайнер Артем Кривда в своем Telegram-канале.

Автор поста продемонстрировал снимок, на котором мужчина дефилирует в объемной белой куртке, серых брюках с зеленым ремнем, синей водолазке и черных лакированных туфлях. При этом в подписи Кривда указал, что Иванов родом из небольшого населенного пункта, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management.

«Суперновость! Наш Женя Иванов из деревни Шумиха (население примерно 250 человек) на показе Prada. Поздравляю Женю и агентство TANN!» — заявил он.

В сентябре 2022 года российская модель Татьяна Чурбанова открыла показ люксового бренда одежды Prada, организованный в рамках Недели моды в Милане.