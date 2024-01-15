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15:26, 15 января 2024Ценности

Россиянин из деревни стал моделью на показе Prada

Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada

Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил продюсер и дизайнер Артем Кривда в своем Telegram-канале.

Автор поста продемонстрировал снимок, на котором мужчина дефилирует в объемной белой куртке, серых брюках с зеленым ремнем, синей водолазке и черных лакированных туфлях. При этом в подписи Кривда указал, что Иванов родом из небольшого населенного пункта, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management.

«Суперновость! Наш Женя Иванов из деревни Шумиха (население примерно 250 человек) на показе Prada. Поздравляю Женю и агентство TANN!» — заявил он.

В сентябре 2022 года российская модель Татьяна Чурбанова открыла показ люксового бренда одежды Prada, организованный в рамках Недели моды в Милане.

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      Карина Черных
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