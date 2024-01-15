Украинского командира приговорили к 25 годам за расстрел гражданского автомобиля

В ДНР суд приговорил военного к 25 годам за расстрел гражданского автомобиля

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима 26-летнего командира отделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Олия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Военного признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, с 1 по 7 марта 2022 года Олий был на боевой позиции «Эпицентр» в поселке Волонтеровка. В этот период он выполнил приказ командира и расстрелял из автомата автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Ранее суд в ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского военнослужащего, расстрелявшего жителя Мариуполя.