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19:16, 15 января 2024Силовые структуры

Украинского командира приговорили к 25 годам за расстрел гражданского автомобиля

В ДНР суд приговорил военного к 25 годам за расстрел гражданского автомобиля

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима 26-летнего командира отделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Олия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Военного признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, с 1 по 7 марта 2022 года Олий был на боевой позиции «Эпицентр» в поселке Волонтеровка. В этот период он выполнил приказ командира и расстрелял из автомата автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Ранее суд в ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского военнослужащего, расстрелявшего жителя Мариуполя.

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