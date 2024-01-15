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19:20, 15 января 2024Из жизни

Сиделка украла банковскую карту у 105-летней клиентки и ее мужа

В США сиделка украла кредитную карту у 105-летней долгожительницы
Maria D. Avilar Ramos

Maria D. Avilar Ramos. Фото: Collier County Sheriff’s Office

В США задержали сиделку, которая украла банковскую карту у долгожительницы и отправилась по магазинам. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Семья 105-летней жительницы штата Флорида наняла для нее и ее мужа сиделку — 41-летнюю Марию Авилар Рамос. 26 декабря родственники пожилых супругов заметили, что их кредитная карта заблокирована из-за несанкционированного использования. Родные долгожителей поставили в известность полицию.

Вскоре детективы вычислили, в каких именно магазинах делались покупки, и изучили записи камер наблюдения оттуда. Оказалось, что Рамос завладела картой клиентки и воспользовалась ей в личных целях.

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Сиделка отвергла обвинения и заявила, что никогда ничего не покупала за счет супругов без их разрешения. Ее рассказ полицейских не убедил — женщину арестовали за кражу и мошенничество с банковской картой. Кроме того, Рамос обвинили в мошенничестве с использованием удостоверения личности пострадавшей. Полиция пока не раскрывает, каким образом преступница использовала документы долгожительницы.

Ранее в США задержали женщину, которая долгое время пробиралась на свадьбы, крала свадебные подарки и ценности у гостей, а также деньги и банковские карты из их кошельков.

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      Никита Савин
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