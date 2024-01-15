СУ СК: в Челябинске шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта

Шестилетний ребенок захлебнулся в бассейне термального курорта в Челябинске. Об этом рассказало следственное управление СК по региону.

Инцидент произошел в субботу, 13 января, в одном из культурно-развлекательных комплексов города. По данным ведомства, ребенок пришел туда с мамой, но в какой-то момент остался без присмотра и утонул.

Отмечается, что следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и сотрудников комплекса, а также затребовал документацию о работе заведения и лицах, несущих ответственность за обеспечение безопасности купающихся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в Астрахани. Родственники мальчика отвлеклись, он съехал в бассейн. Спасти его не удалось.