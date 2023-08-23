Ребенок утонул в аквапарке в российском городе

СК России: мальчик утонул в аквапарке в Астрахани, следователи начали проверку

Следователи в Астрахани проводят проверку после гибели ребенка в аквапарке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел во вторник, 22 августа, в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк Планета». Четырехлетний мальчик находился на территории с семьей. В какой-то момент родственники отвлеклись, мальчик съехал в бассейн. Ребенка обнаружили под водой. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но спасти посетителя не удалось.

«Следственными органами СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка», — подчеркнули в ведомстве. На месте происшествия работают специалисты.

В июле подобный инцидент произошел в бассейне аквапарка в Ростове-на-Дону.