В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным

В Малом театре началась церемония прощания с народным артистом СССР Соломиным

В Государственном академическом Малом театре РФ началась церемония прощания с художественным руководителем культурного учреждения, народным артистом России и СССР Юрием Соломиным. Об этом сообщает РИА Новости.

После завершения траурного мероприятия в Малом театре актера похоронят на Троекуровском кладбище.

11 января стало известно, что на 89-м году жизни умер народный артист СССР и России, художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин.

Предварительной причиной кончины артиста названа почечная недостаточность, ставшая осложнением после перенесенного инсульта. 6 ноября 2023 года Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве — артист потерял сознание на улице во время прогулки, очевидцы случившегося вызвали ему скорую помощь.