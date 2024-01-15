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13:58, 15 января 2024Россия

В Москве топ-менеджер банка получил перевязанные черной лентой цветы с угрозами

В Москве 65-летний топ-менеджер банка получил цветы с угрозами в адрес семьи

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На востоке Москвы 65-летний топ-менеджер одного из российских банков, ответственный секретарь научно-технического совета Росприроднадзора получил искусственные цветы, перевязанные черной лентой, с угрозами в его адрес и в адрес членов семьи. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина обнаружил цветы возле двери квартиры на Никитинской улице. Топ-менеджер заявил, что букет походил на траурный.

К цветам прилагалась записка с угрозами в адрес жителя столицы и его семьи. Горожанин сразу вызвал полицию — букет забрали следователи, по делу организована проверка.

Топ-менеджер предположил, что букет ему могли прислать мошенники. В прошлом мужчина лишился 40 миллионов рублей: у него выманили все сбережения и заставили продать квартиру в Москве. Он убежден, что сейчас действуют те же преступники.

Ранее сообщалось, что представившиеся сотрудниками ФСБ аферисты обманули члена Совфеда Байира Путеева на три миллиона рублей.

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      Анна Щербакова
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