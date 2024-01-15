В России собрались смягчить пошлину на вывоз топлива для небольших НПЗ

«Известия»: пошлину на вывоз топлива для НПЗ мощностью до 500 тысяч тонн снизят

В России собрались смягчить экспортную пошлину на вывоз нефтепродуктов для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) мощностью до 500 тысяч тонн, пишут «Известия». Ведомство предложило не распространять заградительную пошлину на бензин газовый стабильный, фракции ароматических углеводородов, авиационный бензин, смазочные масла, нефтяной вазелин, парафины и воски.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство страны, а о соответствующем предложении снизить пошлину говорится в послании первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина на имя вице-премьера Александра Новака. Ранее к зампредседателя правительства с просьбой отменить сбор обратились малые и средние нефтеперерабатывающие заводы.

Бизнес отмечает, что большую часть продукции невозможно реализовать на внутреннем рынке, а у небольших заводов возникают серьезные проблемы на фоне затоваренности. По словам представителя одного из мини-НПЗ, сейчас на складах находится топлива на десятки миллиардов рублей. Происходит это на фоне того, что в технологическом цикле производства присутствует нафта — прямогонный бензин, который не продается в России, а кредиты, которые брались под реализацию продукции, нужно отдавать.

Пошлину в 50 тысяч рублей за тонну для предприятий мощностью до миллиона тонн в год власти ввели в октябре 2023 года на фоне топливного кризиса. Она коснулась поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами. Таким образом правительство решило пресечь так называемый серый экспорт, в рамках которого перекупщики получают топливо по внутренним ценам, а затем переправляют его за рубеж.