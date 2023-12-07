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09:32, 7 декабря 2023Экономика

Российские нефтяники попросили освободить их от пошлины на вывоз топлива

Малые и средние НПЗ в России попросили освободить их от пошлины на вывоз топлива

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Малые и средние нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой освободить их от уплаты заградительной пошлины на вывоз нефтепродуктов. Об этом со ссылкой на письмо председателя «Деловой России» Алексея Репика сообщает газета «Ведомости».

Представители отрасли заявили, что предприятия мощностью менее миллиона тонн в год не получают нефтяного демпфера и лишены возможности конкурировать за внутреннего потребителя с крупными производителями. Из-за этого они работают исключительно на экспорт и производят так называемые нетоварные нефтепродукты для поставок в дружественные страны. Поэтому их деятельность не оказывает влияния на цены товарных бензинов и дизеля в России, отмечают в обращении к Новаку.

После введения заградительных пошлин на топливо (особенно без переходного периода) небольшие заводы потеряли возможность экспорта и реализации инвестпроектов по переработке нефтяного сырья. Из-за приостановки или сокращения деятельности малых и средних НПЗ федеральный бюджет может потерять более 90 миллиардов рублей в год, получаемых от производителей и переработчиков сырья.

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Топливный кризис в России начался с середины августа. В последний месяц лета стали сообщать о дефиците горючего в регионах. На нехватку топлива жаловались в том числе сельхозпроизводители. В сентябре биржевая стоимость топлива обновляла рекорды в ежедневном режиме, а оптовые цены начали перекладываться в розницу. После запрета экспорта топлива биржевые цены стабилизировались, а проблему дефицита на какое-то время решили. Однако нефтяники заявили о снижении выпуска и заполнении хранилищ.

В начале октября власти отменили запрет на экспорт дизельного топлива, а также ввели заградительную пошлину в 50 тысяч рублей за тонну. Она коснулась поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами. Таким образом правительство решило пресечь так называемый серый экспорт, в рамках которого перекупщики получают топливо по внутренним ценам, а затем переправляют его на внешние рынки.

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      Вячеслав Агапов
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