В России охранник магазина известной сети напал на школьницу и повалил ее на пол

В Великом Новгороде охранник магазина Fix Price напал на шумевшую школьницу

В Великом Новгороде охранник магазина известной сети Fix Price напал на школьницу. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

Как установило ведомство, предварительно, мужчина повалил девочку на пол. За школьницу вступился один из покупателей, благодаря чему ей удалось избежать серьезных травм.

В свою очередь, родители подруг пострадавшего ребенка рассказали РИА Новости, что девочки находились в магазине впятером. Они вели себя слишком шумно, что не понравилось охраннику. В результате между ним и одной из школьниц началась словесная перепалка, сопровождавшаяся матом. В ходе конфликта мужчина побежал за семиклассницей, догнал ее и повалил на пол, ударив девочку ногой в плечо. Голову она успела закрыть рукой.

В местном управлении МВД агентству уточнили, что инцидент произошел в 13 января. Мать пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию. Школьнице назначили медосвидетельствование, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении охранника к уголовной или административной ответственности.

Ранее в Москве мигрант из Киргизии напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине на Новочеркасском бульваре. Мужчина, находясь в невменяемом состоянии, схватил ребенка за шею и пригрозил свернуть ее.