В Совфеде рассказали о новом кризисном явлении в ВСУ

Сенатор Джабаров: на Украине заканчиваются способные воевать люди

У Киева заканчиваются люди, способные держать оружие в руках. О новом кризисном явлении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказал «Известиям» сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

По словам политика, на Украине проходят повсеместные мобилизационные рейды, поскольку ВСУ полностью исчерпали человеческие ресурсы. Джабаров заявил, что Киев «зачищает последние свои ресурсы», поскольку в стране уже некому вести боевые действия.

Сенатор назвал реализуемую Киевом политику абсолютно катастрофической и в связи с этим выразил надежду на отрезвление граждан. «Я думаю, что рано или поздно здравый смысл у украинцев возобладает», — резюмировал Джабаров.

Ранее на Украине заявили о нехватке в ВСУ артиллерийских боеприпасов. По словам украинского вице-премьера Михаила Федорова, снарядный голод вынуждает военнослужащих все чаще применять FPV-дроны. Он отметил, что беспилотники не смогут в полной мере заменить артиллерию.