Пользователи соцсети X из Японии обсуждают пролетевший в небе огненный шар

В Японии заметили пролетевший в небе огненный шар. Его пользователи обсуждают в социальной сети X (бывшая Twitter).

Одним из первых объект, пролетевший в небе Японии, заметил специалист по астрономии из городского музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фуджи. Он отметил, что шар падал со скоростью 42 километра в секунду в 6:55 утра по местному времени.

На необычный объект в небе также обратил внимание телеканал NHK. Сообщалось, что это случилось в регионе Канто. Огненный шар пролетел в сторону префектуры Канагава.

«Видел это из окна своего дома», «Это сенсация», «Слышу звуки взрыва. Потрясающе!» — отреагировали пользователи соцсети на произошедшее.

Ранее сообщалось, что во Франции на автомобиль упал неопознанный объект и пробил его насквозь. Прибывшие на место происшествия полицейские предположили, что это мог быть метеорит.