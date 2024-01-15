В Запорожье опровергли сообщения о смерти новорожденного из-за паспорта матери

В Запорожье опровергли сообщения о потерявшей ребенка из-за паспорта женщине

Минздрав Запорожской области опроверг сообщения о том, что беременную в Мелитополе не поставили на учет из-за отсутствия российского паспорта.

В украинских Telegram-каналах появились сообщения о том, что жительница Мелитополя потеряла ребенка из-за того, что главный врач Мелитопольского роддома Анатолий Скиданюк отказал ей в постановке на учет по причине отсутствия российского паспорта.

Каналы также опубликовали видео, на котором женщина анонимно рассказывает о произошедшем. По ее словам, врачи посоветовали ей поменять паспорт и прийти в роддом. Она поделилась, что из-за постоянного стресса у нее начались преждевременные роды и ребенок родился мертвым.

В Минздраве Запорожской области назвали эти сообщения фейковыми. «Наблюдение за беременными в женских консультациях Запорожской области ведется согласно порядку оказания медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Запорожской области медики помогают всем пациентам независимо от наличия или отсутствия российского гражданства. Женщины берутся на учет независимо от места прописки и наличия СНИЛС или полиса ОМС. Существует свободный выбор врача женской консультации для наблюдения по беременности.

Кроме того, сообщается, что на данный момент на учете в женской консультации Мелитопольского областного родильного дома находится трое беременных, не имеющих российского гражданства. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, диагностические обследования проводятся в полном объеме.

Сообщения о том, что женщина потеряла ребенка из-за отсутствия российского паспорта, получили распространение в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».