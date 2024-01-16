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11:32, 16 января 2024Экономика

Найден способ вернуть в Россию автомобили Hyundai и Kia

Автомобили Hyundai и Kia в России могут продавать под брендом Solaris

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Собранные на заводе в Санкт-Петербурге автомобили Hyundai и Kia могут поступить в продажу в России под торговой маркой Solaris. О найденном способе вернуть в реализацию машины ушедших брендов сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Как отмечает автор канала, с конвейера бывшего завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в Петербурге сходит шесть-восемь Hyundai Solaris и Kia Rio в день. Автомобили при этом собирают с оригинальными шильдиками, хотя у корейцев есть зарегистрированный в 2012 году бренд, который сдается другим сборщикам в аренду, и за него правообладатель ответственности не несет.

«Я не утверждаю, что именно под этим названием машины станет делать "Авилон". Пока это только допущение высокой вероятности реализации. Подкрепленное некоторой внутренней информацией с завода ХММР», — отметил источник.

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Завод в Санкт-Петербурге был запущен в 2010 году, на нем собирали более 200 тысяч Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line в год. Предприятие приостановило работу в марте 2022 года из-за проблем, связанных с поставками комплектующих после начала спецоперации на Украине.

Предприятие вышло из простоя 9 января. После сокращения двух третей персонала на заводе остались трудиться 800 человек. Сейчас промышленная площадка работает в одну смену, сотрудники заняты обучением рабочих и обслуживанием оборудования.

Совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу российского завода ООО «Арт-Финанс», ранее выкупившей активы Volkswagen Group в Калуге, 19 декабря 2023 года. Убыток компании оценили в 219,19 миллиона долларов. Первое время на предприятии будут собирать автомобили из имеющихся машинокомплектов под брендом из КНР — партнером выступит китайский концерн GAC. В ближайшие полтора года завод планирует произвести 70 тысяч машин — на это количество сейчас есть необходимые комплектующие.

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      Вячеслав Агапов
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