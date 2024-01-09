В России перезапустили бывший завод Hyundai

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января. О перезапуске площадки сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

После оптимизации на предприятии остались трудиться 800 человек. На данный момент завод работает в одну смену, сотрудники заняты обучением персонала и обслуживанием оборудования.

Завод в Санкт-Петербурге был запущен в 2010 году, на нем собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность предприятия составляла более 200 тысяч автомобилей в год. Предприятие приостановило работу в марте 2022 года из-за проблем, связанных с поставками комплектующих после начала спецоперации на Украине. К концу года владелец сократил две трети персонала.

Совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу российского завода ООО «Арт-Финанс», ранее выкупившей активы Volkswagen Group в Калуге, 19 декабря. Сумма сделки составила 77,67 доллара (около 7000 рублей). Убыток Hyundai оценили в 219,19 миллиона долларов. После сделки автопроизводитель пообещал вести послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России.

Ранее стало известно, что партнером ООО «Арт-Финанс» выступит китайский концерн GAC. Первое время на предприятии будут собирать автомобили из имеющихся машинокомплектов под брендом из КНР. В ближайшие полтора года завод планирует произвести 70 тысяч машин — на это количество сейчас есть необходимые комплектующие.

