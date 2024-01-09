Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:41, 9 января 2024Экономика

В России перезапустили бывший завод Hyundai

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января. О перезапуске площадки сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

После оптимизации на предприятии остались трудиться 800 человек. На данный момент завод работает в одну смену, сотрудники заняты обучением персонала и обслуживанием оборудования.

Завод в Санкт-Петербурге был запущен в 2010 году, на нем собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность предприятия составляла более 200 тысяч автомобилей в год. Предприятие приостановило работу в марте 2022 года из-за проблем, связанных с поставками комплектующих после начала спецоперации на Украине. К концу года владелец сократил две трети персонала.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2023 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2023 году
14 ноября 2023
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

Совет директоров Hyundai Motor одобрил продажу российского завода ООО «Арт-Финанс», ранее выкупившей активы Volkswagen Group в Калуге, 19 декабря. Сумма сделки составила 77,67 доллара (около 7000 рублей). Убыток Hyundai оценили в 219,19 миллиона долларов. После сделки автопроизводитель пообещал вести послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России.

Ранее стало известно, что партнером ООО «Арт-Финанс» выступит китайский концерн GAC. Первое время на предприятии будут собирать автомобили из имеющихся машинокомплектов под брендом из КНР. В ближайшие полтора года завод планирует произвести 70 тысяч машин — на это количество сейчас есть необходимые комплектующие.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?

      Запасы газа в европейских хранилищах сократились

      Стоимость российской нефти резко снизилась

      В вылетавшем в Сочи российском самолете разгерметизировалась дверь

      Аналитик раскрыл последствия энергетического кризиса для Германии

      Договоры России об избежании двойного налогообложения перестали действовать

      Нештатно сошедшую авиабомбу над городом в ЛНР обезвредили

      На Украине заявили о ликвидации трех схем уклонения от мобилизации

      Кремль ответил на жалобу о плохом отношении к добровольцам из Сербии

      Раскрыты подробности дела пойманного в Москве с наркотиками американца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости