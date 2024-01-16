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19:51, 16 января 2024Силовые структуры

Двоих россиян задержали по подозрению в ограблении салона сотовой связи

В Ростовской области задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Батайске Ростовской области задержали двоих мужчин 25 и 26 лет, подозреваемых в ограблении салона сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел в январе в местном салоне сотовой связи на улице Кирова. Мужчина под видом покупателя вошел в салон и стал осматривать телефоны, расположенные за стеклянной витриной. После этого он прошел вдоль стойки, достал из кармана металлический предмет и на глазах у сотрудников стал бить стекла.

Грабитель взял восемь дорогостоящих телефонов и поспешил скрыться. На улице его ждал подельник, который следил, чтобы в салон никто не зашел. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Задержанные рассказали, что часть телефонов они сдали в ломбард, а другие продали. Полученные деньги они потратили на личные нужны. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

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      Илона Палей
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