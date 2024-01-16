Нагиев занялся регистрацией бренда для парфюмерии и одежды

«Ведомости»: Нагиев регистрирует бренд для парфюмерии, одежды и косметики

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Об этом пишут «Ведомости».

В случае одобрения заявки шоумен сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы под собственным брендом, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

В прошлом году Нагиев уже выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с брендом кожаных изделий.

Ранее стало известно, что российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».