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04:29, 16 января 2024Интернет и СМИ

Нагиев занялся регистрацией бренда для парфюмерии и одежды

«Ведомости»: Нагиев регистрирует бренд для парфюмерии, одежды и косметики
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Об этом пишут «Ведомости».

В случае одобрения заявки шоумен сможет выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы под собственным брендом, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

В прошлом году Нагиев уже выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с брендом кожаных изделий.

Ранее стало известно, что российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».

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      Юлия Мискевич
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