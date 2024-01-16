Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным разрезом и восхитила фанатов

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном корсетном макси-платье без бретелей. Наряд был оформлен широким боковым разрезом с рюшами, который доходил до верхней части бедра. Звезда распустила волосы и сделала макияж с нюдовой помадой на губах и черными стрелками на веках, а также примерила две пары обуви — серебристые мюли на каблуках и черные балетки.

Фанаты оценили внешний вид артистки в комментариях. «Какая же Ольга красотка, как куколка», «Шикарная», «Хочу пересматривать это бесконечно», «Очень красивый образ», «Великолепная», — восхитились юзеры.

Ранее Серябкина раскрыла секрет стройности. По словам звезды, она лишь недавно возобновила занятия спортом, купив беговую дорожку в качестве домашнего тренажера.