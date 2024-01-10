Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:52, 10 января 2024Ценности

Ольга Серябкина раскрыла секрет стройности

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как ей удается поддерживать себя в форме. По ее словам, она лишь недавно возобновила занятия спортом, купив беговую дорожку в качестве домашнего тренажера. При этом певица отметила, что после родов тщательно следила за своим питанием.

«Спорт — это тонус тела, но все-таки фигуру формирует то, что мы едим. Поэтому диета для меня — номер один для поддержания внешнего вида», — заявила знаменитость.

В декабре Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье, надев при этом бежевые валенки, расшитые цветами. Вдобавок певица распустила волосы и примерила солнцезащитные очки.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

      Президент Польши прокомментировал задержание экс-главы МВД страны

      В Киеве пожаловались на отправку в Израиль предназначенного для Украины оружия

      Названы сроки строительства завода производителя дронов Bayraktar на Украине

      Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью

      В России оценили вероятность исчезновения бананов из-за бунтов в Эквадоре

      Россия попала в тройку стран с ростом реальных зарплат

      От мэра российского города захотели избавиться из-за мусорного коллапса

      У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости