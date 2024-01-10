Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как ей удается поддерживать себя в форме. По ее словам, она лишь недавно возобновила занятия спортом, купив беговую дорожку в качестве домашнего тренажера. При этом певица отметила, что после родов тщательно следила за своим питанием.

«Спорт — это тонус тела, но все-таки фигуру формирует то, что мы едим. Поэтому диета для меня — номер один для поддержания внешнего вида», — заявила знаменитость.

В декабре Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье, надев при этом бежевые валенки, расшитые цветами. Вдобавок певица распустила волосы и примерила солнцезащитные очки.