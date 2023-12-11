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19:44, 11 декабря 2023Ценности

Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 38-летняя исполнительница примерила белый комплект нижнего белья, состоящий из топа на широких бретелях и трусов на низкой посадке. При этом она надела бежевые валенки, расшитые цветами. Вдобавок она распустила волосы и примерила солцезащитные очки.

Затем знаменитость, держа в одной руке чашку с напитком, а в другой — букет роз, прошлась по заснеженной улице вдоль загородного дома.

В ноябре Ольга Серябкина снялась в бикини в Дубае. Знаменитость предстала перед камерой в различных позах. В том числе она сидела на песке с согнутыми ногами и отведенными назад руками и демонстрировала обнаженные ягодицы вполоборота.

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      Екатерина Ештокина
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