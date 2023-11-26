Ольга Серябкина снялась в бикини в Дубае

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница снялась на пляже в Дубае в фиолетовом бикини, которое состояло из топа без косточек и с завязками на шее и V-образных стрингов. Знаменитость предстала перед камерой в различных позах. В том числе она сидела на песке с согнутыми ногами и отведенными назад руками и демонстрировала обнаженные ягодицы, повернувшись вполоборота.

Артистка убрала волосы в низкий пучок, надела черные солнцезащитные очки и подчеркнула губы розовой помадой.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница предстала без одежды, лежа в наполненной водой ванне. При этом звезда частично продемонстрировала оголенную грудь.